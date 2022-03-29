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Motokuryelerin sahipsiz köpeklerle 'zorlu imtihanı' sürüyor

Motosikletli kuryeler, zaman zaman cadde ve sokak aralarında aniden çıkıp havlayarak kendilerini korkutan ve bazen de saldırılarına maruz kaldıkları sahipsiz köpeklerin doğal yaşam alanlarına kavuşturulması için yapılacak sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye hazırlar

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 11:22
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Kovid-19 salgını başladığından bu yana satın alma kültürünün değişmesiyle motosikletli kurye sayısı arttı. Kargo veya siparişleri adresine zamanında ulaştırmak için zamanla yarışan kuryeler, iki teker üzerinde ilerlerken bir yandan da bir köpeğin saldırısına uğramanın ya da ondan korunurken kaza yapmanın endişesini taşıyor.

Bazı kuryeler, sürü halinde gezen köpekleri görünce yolunu değiştiriyor bazıları da yaşadıkları korkuyla direksiyon hakimiyetini kaybederek düşüyor. İşlek cadde ve sokaklarda meydana gelen bu kazalar, zaman zaman zincirleme kazalara da neden olabiliyor.

- "Mahallede değil ormanlık alanda yaşamalılar"

Sahipsiz köpeklerin sayısının azalmasının bu tür trafik kazalarına doğrudan etki edeceğini savunan kuryeler, her iki canın korunması için atılacak adımların destekçisi olduklarını ifade ettiler.

Kuryeler Federasyonu Başkanı Murat Tomris, AA muhabirine, mahalle aralarında sürü halinde dolaşan köpeklerin motosikletlileri tedirgin ettiğini söyledi.

Motosiklet sesinden etkilenen bazı sahipsiz köpeklerin havlayarak saldırgan bir tutum sergilediğini belirten Tomris, kendisinin hayvan düşmanı olmadığını, başta köpekler olmak üzere hayvanları çok sevdiğini dile getirdi. Tomris, ormanlık alanlarda yaşayan onlarca başıboş köpeği kendi imkanlarıyla rutin şekilde beslediğinin altını çizdi.

Köpeklerin mahalle aralarında değil, ormanlık alanlarda yaşaması gerektiğini aktaran Tomris, şehir merkezlerindeki sahipsiz köpeklerin insanlara saldırabildiğini, bu sebeple can kayıplarının yaşanabildiğini örnekleriyle anlattı. Tomris, köpek saldırısı sonucu vefat eden çocukların anne ve babalarının çektiği acılara kulak verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Sahipsiz köpekler konusuna çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Tomris, "Yaşam alanlarına, doğal alanlarına bırakılsın. Bizler yine gönüllü olarak sosyal sorumluluk projeleri olarak oralarda besliyoruz bunları ama bunların yeri sokak araları, arabaların olduğu yerler değil. Her gün bir araba çarpmış kediyi ya da köpeği, ölmüş gitmiş, görüyoruz üzülüyoruz. Neden bu hayvanlar sahiplenilmiyor ya da toparlanarak güzel bir yaşam alanına bırakılmıyor? Bizim tek derdimiz bunlar. Yoksa bizler gerçekten hayvanları seven insanlarız ama dediğim gibi özellikle motosikletlilere karşı çok büyük tehlike. Çünkü kaza yapıyorlar. Zaten denge konusunda en ufak bir sarsıntıda bile sıkıntı yaşıyoruz, bir de o anlık panikle hayvanın saldırması da maalesef çok büyük engel teşkil ediyor." diye konuştu.

- Et, kemik vererek saldırıyı önlemeye çalışıyorlar

Sipariş teslim bölgesinde köpek sürülerine denk gelen kuryelerin kimi zaman çitten ya da duvardan atlamak durumunda kaldığını anlatan Tomris, şöyle devam etti:

"Köpek yabancı bir insanı gördüğü zaman kendi alanını korumak için saldırıyor. Yani paketi bırakıp kaçamıyorsunuz da, mecbur ya duvardan ya çitten atlayacaksınız. Bir de bizim bazı mimlediğimiz bölgeler var. 'Burada köpekler var, buraya giderken acaba et mi alalım, kemik mi alalım? Verelim de bize saldırmasın.' dediğimiz çok bölge var. Zabıtayı arıyoruz, uyarıyoruz 'sokak hayvanları saldırgan' diye, onlar da artık o kadar yoğunlar ki bu durumun önüne geçemiyorlar." şeklinde konuştu.

Bazı insanların tehlike arz eden köpeklerle "güç gösterisi" yaptığını belirten Tomris, köpeklerin art niyetli insanların elinde vahşileştiğine vurgu yaptı.

- Köpekler için sosyal sorumluluk projelerine desteğe hazırlar

Hayvanseverlere, "bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin" uyarısını yapan Tomris, evcil hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol neticesinde hayata geçen mikroçip uygulamasını olumlu bulduklarını ifade etti.

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Bu konuda gerçekleşecek her türlü sosyal sorumluluk projesini üyeleriyle birlikte destekleyebileceklerini dile getiren Tomris, devlet eliyle oluşturulan ve kendilerinin dahil edildiği her proje için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

- "Bunlar bizim için vicdan azabı oluyor"

Kuryeler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Bektaş da sahipsiz köpeklerin motosikletlere saldırdığını ve trafik kazalarına yol açtığını söyledi.

Kazalarda hem çalışma arkadaşlarının hem de köpeklerin yaralandığını anlatan Bektaş, "Bir anda araçların arasından çıkıp motorların önüne zıpladığı zaman onlara çarpıyoruz. Bunlar bizim için vicdan azabı oluyor. Bunlar için önlem alınırsa çok mutlu oluruz." dedi.

- Köpek havlayınca korktu ve kadına çarptı

Mahalle aralarında sürekli, "Şuradan köpek çıkar mı?" tedirginliği yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Otoban ve E-5 gibi bölgelerde daha az oluyor ama mahalle arasında paket dağıtan arkadaşlarımızın tamamı bu sorunla karşı karşıya. Hatta bundan bir hafta önce bir arkadaşımız mahalle arasında paket atarken köpek aradan havlayınca korkuyor ve direksiyonu kırar kırmaz bir kadına çarpıyor, doku zedelenmesi oluyor. Arkadaşımızı da bir gece nezarethane de yatırdılar. Bu gibi şeyler başımıza sürekli geliyor." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz köpeklerin şehir merkezlerinden uzaklaştırılmasıyla trafik kazaları sayılarının da azalacağına inandığını vurgulayan Bektaş, "Mahalle arasındaki motosikletli kazaların tamamı yok olmasa bile kazaların yüzde 40, yüzde 50 azalacağından yüzde 100 eminiz." değerlendirmesini yaptı.

Bektaş, bu konuda yapılacak projeye en az 2-3 bin motosikletli kurye ile destek verebileceklerini kaydetti.

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