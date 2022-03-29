Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri devam ediyor

4.doz corona virüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

İsrail?de yapılan yeni bir araştırmaya göre, dördüncü doz corona virüs aşısı 60-100 yaş arası yetişkinlerde Covid-19 ile ilişkili ölümlerde yüzde 78'lik bir düşüş sağladı. 560 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmanın yazarları, araştırmalarının 4. doz aşının hayat kurtarmadaki kritik önemini gösterdiğini söyledi.