Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trabzon'da, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 12:10
İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında FETÖ üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (34) Çaykara ilçesinde saklandığı ikametinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız