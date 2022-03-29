Gaziantep'te rüşvet operasyonunda tapu memuru dahil 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 12:34
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Yavuzeli Tapu Müdürlüğündeki bir memur ile ona rüşvet verdiği belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız