Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Bu nasıl insanlık?

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınları ile Dr. Öğretim Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

Hastanedeki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Arbede sırasında Zerman ile bazı sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri hafif yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, doktor, sağlık çalışanı ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yücesan, "Hastalarımız, yakınlarının olduğu kadar bizim için de kıymetlidir. Sağlık çalışanları hastalarını tedavi için mücadele ediyor. Saldırıda doktorumuz şakak kemiğine darbe almış, güvenlikçinin kolu kırılmış. Burada devlet mallarına da zarar verilmiştir. Şiddete karşıyız. Sağlık çalışanlarına yapılan bu hareketlerin ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan tarafların, avukatları aracılığıyla şikayetçi olacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda; 'Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?' diyerek, saldırıya tepki gösterdi.