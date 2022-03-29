İzmir'de parktaki heykellere yapılan saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti

Dikili Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75. Yıl Parkı'na 27 Mart gecesi giren şüpheli, parkta yer alan "Yaşayan Heykeller" isimli 4 çocuk heykeline saldırdı.

Şüphelinin heykellerin başını kırarak denize attığı anları parktaki güvenlik kamerası kaydetti.

Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Parktaki heykellere daha önce de zarar verildiğini ifade eden Kırgöz, "Bazı kişiler ısrarla bazı hizmetlere zarar vermeye devam etse de güzel işler yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Parklarımızdaki kameralar 7/24 çalışıyor. Bu zararı veren kişi tespit edilip hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.