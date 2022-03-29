Stajyerine cinsel saldırıda bulunan avukatın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.K. katıldı. Duruşmada müşteki A.S.T. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K, müştekinin kendisini arayarak taciz olayı yaşadığını söylediğini belirterek, "Şikayetçi olacağını söyledi. Müşteki sonra adliyeye geldi. Olayları anlattı. Odada dosya incelerken sanığın elini, elinin üstüne ve beline koyduğunu, ayağa kalktığını, dosyalarını fırlatıp odadan çıktığını söyledi." dedi.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık S.K, aleyhine olan hususları kabul etmedi.

S.K. müştekinin müstehcen sitelerde yüzünü göstermemek kaydıyla vücudunu sergilediğini ve ek iş olarak para kazandığını iddia ederek, bunun tanığa sorulmasını istedi.

Hakim, davanın esasına etki etmeyeceği gerekçesiyle soruyu tanığa yöneltmedi.

Müşteki avukatı Servet Bilen de müvekkili hakkındaki iffetsiz, haysiyetsizlik anlamına gelen ithamlarına karşı sanık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

A.S.T'nin, stajyer avukat olarak yanında çalıştığı sanık avukat S.K. tarafından odasına çağırılmak suretiyle cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etmesine üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekinin olaya ilişkin anlatımı ile tanıkların beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğu belirtilerek, sanığın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.