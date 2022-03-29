Şehit Savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının aşağılamanın ötesinde, kin ve düşmanlığa tahrik edici mahiyette olduğu aktarıldı.

Talu'nun sosyal medya paylaşımlarının, kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan, başkaları için ucuz saldırı niteliğinde olduğunun kaydedildiği iddianamede, paylaşımlar nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin de ortaya çıktığı öne sürüldü. Paylaşımların sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdığı, halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi.

Şüpheli Talu'nun, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'nın fotoğrafını "Seni çok seviyoruz Şafak" yorumuyla paylaştığının aktarıldığı iddianamede, paylaşımın kamuoyunda ciddi şekilde tepki çektiği aktarıldı.

İddianamede, Talu'nun "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi durumunda şüpheli Deniz Furkan Talu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.