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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 5 tavsiye! 'Seni alkışlayacağız destek vereceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.İktidara beş tavsiyede bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a çağrımı tekrar yapayım benim tavsiyelerim oyunu artırır, siyasete güven sağlar. Kılıçdaroğlu'nun tavsiyeleri doğrudur de. Seni alkışlayacağız. Destek vereceğiz. " dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Mart 2022 15:07
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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 5 tavsiye! 'Seni alkışlayacağız destek vereceğiz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 5 tavsiyede bulunan Kılıçdaroğlu, "Benim önerdiğim tavsiyelerde şu yanlış var derse kalemşörleri dahil eksiğimiz hatamız varsa yazsınlar. " dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

- 6 lider ikinci kez bir araya geldik. Aslında toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği felaketi, olumsuzluğu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Türkiye'nin huzur içinde buradan çıkması lazım. Biz Parlamentoyu yeniden halkın Meclis'i haline getirmek istiyoruz. Milletin iradesiyle hareket eden bir parlamentoyu yeniden inşa etmek istiyoruz. Kutuplaşmayı değil beraber olmayı hedefliyoruz.

-CHP hep eleştiriliyor 'hiç öneri getirmiyor' diyorlar ya. Bu sefer beş tavsiyem olacak. Çok iyi niyetlerle bu tavsiyelerimi yapıyorum.

1/Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet maceracı politikalarla yönetilmez.

2/Kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. Kur Korumalı Mevduata 3 ay için ödenen faiz yüzde 17.75 bankalar hariç. Devletin kesesinden çıkan. Yıllık yüzde 92. Ben sormaz mıyım?

3/ Hazineyi ölçüsüz yük altına sokan Kamu Özel İşbirliği. Tam bir soygun düzeni. Bunu derhal Türk Lirası'na çevir kardeşim. Zorlanıyorsan, 'Ben bunu yapıyorum CHP benim arkamda kapı gibi duracak' dersin. Kapı gibi dururuz. Çünkü biz beşli çeteye değil 84 milyona hizmet etmek istiyoruz. Bu milleti açlıkla, yoksullukla sınama kardeşim. Zam geliyor efendim biliyorum. Sen katlanıyor musun? Yandaşların katlanıyor mu? Onlar da krallar gibi yaşıyor. Öyle bir insafsızlık var ki bir de ABD'deki Almanya'daki enflasyonu bu milletin sırtına yıkıyorsun. Bana söyle bakalım bunun dinde, imanda yeri var mı? Haramzadelerin kitabında vardır bu. Erdoğan'ın cesur olmasını istiyorum. Ben soyguna izin vermem de, ben fakirden fukaradan yanayım, ben alın terinden yanayım de.

Erdoğan'a çağrımı tekrar yapayım benim tavsiyelerim oyunu artırır siyasete güven sağlar. Kılıçdaroğlu'nun tavsiyeleri doğrudur de. Seni alkışlayacağız. Destek vereceğiz diyeceğiz. Yeter ki yapsın.

4/Katar aşkından vazgeçin. Tank paleti verdin. Tank üretmeleri mümkün değil ama verdiniz. 2022 ortada tank yok. Orduya yapılmış en büyük ihanettir. Arsalar, araziler verdiler. Bir devlet bu kadar pazarlanır mı? Bahçeli'nin ağırına gitmiyor bunlar. Benim ağırıma gidiyor. Borsa İstanbul'u da Katar'a verdiler. Son 2 ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı ihraç ettiler. Bize gelince yüzde 48 ete zam yaptılar. Onlar ucuz et yiyecek bizim fakir fukara et yiyemeyecek. Kardeşim öyle tablo ile karşı karşıyayız ki kırmızı etle ilgili TÜİK açıklama yapar. Bu konuda da açıklama yapar. Son 25 aydır TÜİK bilgi vermiyor. Gizli saklı... Niye yüzde 48 zam yapıldı? Türkiye'de millet perişan vaziyette.

5/Tarımda ve enerjide Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiler. Böyle bir tablo Türkiye'de yaşandı mı? Türkiye bu noktaya nasıl geldi. Dua ediyoruz gemiler gelsin diye. Şeker karaborsaya düştü. Benim bildiğim şekerin kara borsaya düşmesi ikinci dünya harbinde olmuşsa olmuştur. Nasıl oluyor şeker kara borsası oluyor? Çiftçiye 211 milyar lira alacağını ödeyeceksin kardeşim.

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