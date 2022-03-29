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Çocuğunu darp eden babaya çocuğu ile görüş günü verildi

Ankara'da 2019 yılında eşinden boşanan şahsın, çocuğunu görüş gününde darp ettiği iddia edildi. Babaya uzaklaştırma kararı verilirken, bitimine 5 ay kala karar bozularak şahsa çocuk ile görüş günü verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 18:08
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Çocuğunu darp eden babaya çocuğu ile görüş günü verildi

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Yasemin Tuba Ç. (26), 2016 yılında Y.Ç. (30) ile evlendi. Çiftin 2017 yılındı bir erkek çocukları dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, 2019 yılında boşandı. Anne Yasemin Tuba Ç., çocuğunu alarak annesinin evine geri döndü. İddiaya göre, boşandıktan sonra baba Y.Ç. çocuğu A.Ç.'yi (5) 2021 yılının temmuz ayına kadar sadece bir kez görmek istedi. Temmuz ayında ikinci kez çocuğunu görmek isteyen baba, Yasemin Tuba Ç.'nin iddiasına göre bu görüşmede çocuğuna şiddet uyguladı. Yasemin Tuba Ç., eve geldiği zaman tuvaletini yapamaması ve ağlaması üzerine çocuğuna ne olduğunu sorduğunda "Babamın vurduğu yer acıyor" cevabını aldığını ve vücudunun farklı bölgelerinde morluklar olduğunu söyledi. Hemen karakola giden kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Anne Yasemin Tuba Ç., daha sonra şahıs hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

2021 yılında, hakkında uzaklaştırma kararı alınan babanın henüz bu uzaklaştırma kararı dolmadan karar bozuldu. Uzaklaştırma kararının bitmesine 5 ay kala kararın bozulması ile şaşkına dönen Yasemin Tuba Ç., Y.Ç.'nin sürekli kendisini çocuğu ile tehdit ettiğini ileri sürdü. Kararın bozulmasının ardından hakim, pazar günü A.Ç. ile babası Y.Ç.'ye buluşma günü verdi. Bu kararın yanlış olduğunu ve kendisinin de evliliğinde eski eşi Y.Ç. tarafından şiddet gördüğünü iddia eden anne Tuba Ç., tekrar uzaklaştırma kararı verilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"Evladımı öldürmekle tehdit ediyor"

Çocuğu üzerinden tehdit edildiğini söyleyen Yasemin Tuba Ç., "Ben yaklaşık üç yıldır bu insanın kendisiyle gerek kendimce gerek evladım için uğraşıyorum. Ne psikolojik ne fiziksel şiddeti bitmiş durumda değil. Bana yaptığı eziyetler yetmezmiş gibi şimdide beni evladımla yıkmaya çalışıyor. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Başvurmadığım yer kalmadı. Bir anne olarak yapabileceklerimin sınırı yok" dedi.

"Babamın yumruk attığı yer acıyor"

Baba Y.Ç'nin çocuğunu ikinci görüşmede darp ettiğini iddia kadın Tuba Ç., "Geçen sene temmuz ayında oğlumu mahkeme kararı ile ilk aldığı görüş gününden eve geldiğinde popom acıyor demesi üzerine ben fark ettim. Tuvaletini yapamadığı için acıdığını düşünmüştüm. 'Babamın yumruk attığı yer acıyor' dedi bana. O an zaten poposunda morluk vardı. Ben hiç vakit kaybetmeden karakola gittim. Uzmanlar eşliğinde ifadesi ve darp raporları alındı. Her şey bizden yana ilerliyordu hukuki anlamda. Ama anlamadığım bir sebepten bizi koruyan, koruma kararı veren, görüşleri kaldıran hakim bey baba ile bir anda görüş günü verdi" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunu öldürmeden rahatlamayacağım"

Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa Pazar günü babanın, çocuğunu almaya geleceğini söyleyen Tuba Ç., "Elimizde 6 gün süre var. Pazar gününe kadar sesimi duyuramazsam. Sesimi duyurmaya çalıştığım için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldiler. Uzmanlar eşliğinde çocuğumun ifadede alındı ve çocuk mahkemelerine yönlendirildi. Biz hakim beyin vermiş olduğu karara itiraz ettik bugün. Elimden geleni yapıyorum. O ihtimali düşünmek bile istemiyorum. 'Çocuğunu öldürmeden rahatlamayacağım' diyen insan belki de bunu Pazar günü dediği şeyi yerine getirecek" ifadelerine yer verdi.

"Ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak döverdi beni"

Y.Ç.'nin sadece çocuğuna değil evli olduğu dönemlerde kendisine de şiddet uyguladığını söyleyen Tuba Ç., "Bana işkence boyutunda şiddet uygulayan bir insandı. Benim ayağımı kırdı. Ayağımı kırdığı zaman kayınbabam ve kendisi olayı adli vakaya çevirmemem için tehditler ettiler. Bu insanlar beni hep çocuğumla tehditler ettiler. Bu insanlar beni hep çocuğumla tehdit ediyorlar. İç çamaşırlarını yırtıp, ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak döverdi beni. Kendini balkondan aşağıya atmaya kalkardı. Engel oluyorum diye beni döverdi. Bizim kendisinden beklediğimiz, istediğimiz hiçbir şey yok. Çocuğuma bir şey yapmasın.

"Ölüsü ile haberlere çıkan annelerden olmak istemiyorum"

Yetkililere seslenerek yardım bekleyen Tuba Ç., "Gerekli kişiler sesimi duysun, yardımcı olsunlar. Biz hayattayken sesimizi duysunlar. Eğer oğlumun ve benim başıma bir şey gelirse hiçbir şey istemiyorum. Haberlere konu olmak istemiyorum. Çünkü o saatten sonra o adama bir şey yapmışlar, ceza vermişler hiçbir önemi yok. Biz sağken, hayattayken bir şey yapılsın. Ölüsü ile haberlere çıkan annelerden olmak istemiyorum ben" dedi.

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