Seçim kanunu teklifi TBMM'de görüşülmeye başlandı

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "gıda enflasyonu ve tarımsal üretim", HDP'nin "kayyum atanan belediyeler" ve CHP'nin "Üniversitede öğretim üyelerine ödenen ücretler" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti Grubunun kabul edilen önergesiyle, Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurulda, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, teklifin bitirilememesi durumunda 1 Nisan Cuma günü de mesai yapacak.