İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Mart 2022 21:07
Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta 3 yaşındaki Umut Duymaz'a, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ABC 677 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Duymaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız