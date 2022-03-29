Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Mart 2022 21:20
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."
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Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi 🏗Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2022
🚨65 ton ağırlık, 5.1 metre yükseklik, 5.9 metre genişlik
🎯 Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/NwdW9EBFVF