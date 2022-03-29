İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın

Haftaya iyi bir başlangıç yapan küresel piyasalar, bugün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakeresiyle olumlu bir tablo çizdi. Barış görüşmelerinin yapıldığı sırada dolar yatay seyrederken, altn ve kripto piyasalarında düşüş yaşandı. Peki altın ve dolarda düşüş devam edecek mi? Piyasalarda iyimser bir havanın hakim olduğunu söyleyen altın ve para piyasalar uzmanı Ekonomist İslam Memiş, alım yapacak yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

İslam Memiş, dün düşen emtia petrol ve altında fiyatların piyasadaki olumlu havanın işareti olduğunu söyleyerek, "Ancak piyasalarda belirsizlik de devam ediyor" dedi. Dünya ekonomilerinin nefes alacağı kısa vadeli iyimser bir ortamın piyasaları etkileyeceğini söyleyen İslam Memiş, "Savaş kontrollü bir şekilde 2-3 yıl devam edecek. Yeni bir dünya sistemi var artık. Ateşkes sağlansa bile buna inanmam. Yeni dünya düzeninde haritalar yeniden çiziliyor.

"BAYRAM HAVASI GEÇİCİ"

Kontrollü bir şekilde süreç devam edecek. Emtia ve dolarda bir gerileme ve borsalarda yükseliş göreceğiz. Şunu unutmayalım, dünya ekonomilerinde ciddi bir daralma var. Dolar veya altın borcu olanların veya yazın düğün yapmak isteyenler bu kısa vadeli geri çekilmeyi bir fırsat olarak görmeli. Neye ihtiyacı varsa almalı ya da borcunu ödemeli" dedi. Enflasyon artışının ülke ekonomilerinde daralmaya neden olduğunu belirten İslam Memiş, "Bayram havası olursa bunun geçici olduğunu görmek gerekiyor. Ona göre hazırlık yapın" uyarısında bulundu.

"BORCU OLANLAR İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Daha önce gram altının 900 TL'nin üstünde alınmaması yönünde uyarı yaptığını hatırlatan Memiş, "915 TL seviyelerine kadar geriledi. Manipülasyon piyasalarında sert düşüşler ve sert yükselişler yaşanacak. Gram altında alım seviyesi için 850 TL ile 900 TL aralığı halen geçerli. Ons altında ise 1.880-1.900 dolar aralığı alım fırsatıdır. Dolar seviyesi de alım fırsatı sunuyor. 14.80 TL altında kademeli olarak alabilirler. Borcu olanlar için iyi bir fırsat" diye konuştu. Memiş, yaz aylarında doların değer artışının devam edebileceğini kaydederek "Altın fiyatı, dolar ve gümüşte yeni bir zirveler görebiliriz" dedi.