Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak, öğretmenler okula gitmeyecek.

TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlerin merakla beklediği nisan ara tatilinde seminerlerin nasıl olacağını açıkladı. Bakan Mahmut Özer, "11 -15 Nisan tarihleri arasında yapılacak seminerlerde öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Öğretmenlerin gelişimi için Öğretmen Bilişim Ağı oluşturduk, o eğitimlere Türkiye'nin istedikleri yerden girip eğitimleri tamamladıkları zaman hiç bir sorunları olmayacak" dedi.