İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer sunucunun bir sorusu üzerine"Birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ben başarı belgesi gönderdim ve inşallah bu dönemin sonunda da göndereceğim. Bu dönem çok kritik bir dönem bu anlamda. Yani yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek çok önemli bir başarı hikayesi" dedi.