Komşusunu öldüren şahıs evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti

Olay, saat 23.30 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nalburda çalıştığı öğrenilen Ramazan Onat sokak ortasında tartıştığı komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurarak öldürdü.

Ramazan Onat, komşusu Ahmet Kadir Çakır'a ateş ettikten sonra 34 JL 2794 plakalı otomobiline binerek 500 metre uzaklıktaki evine geldi, kapıyı açan eşi Gülşen Onat'ı, silahla ateş ederek öldürdü.

Salonda intihar etti: Eşini ve komşusunu öldüren öfkeli koca salona geçerek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de nöbetçi Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler morga kaldırıldı.

Çocukları evde uyuyordu: Ramazan-Gülşen Onat çiftinin bir çocukları olduğu, çocuğun olay sırasında evde uyuduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine adrese giren komşuları, çocuğu muhafaza ederek dışarı çıkardı.

Eşi resim öğretmeniydi: Eşi ve komşusunu öldürerek intihar eden Ramazan Onat'ın nalburda çalıştığı, eşi Gülşen Onat'ın da resim öğretmeni olduğu öğrenilirken komşusu Ahmet Kadir Çakır'ın da Metris Cezaevi'nde gardiyan olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Onat'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.