35,5 milyar liralık feragat... İşte kalem kalem KDV indirimleri

Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek
İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek
Öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak
Öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Darphane artık altın satışı yapacak
Darphane artık altın satışı yapacak
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezaevi hükümlülerinin izni uzatıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezaevi hükümlülerinin izni uzatıldı
MBSTS sonuçları açıklandı
MBSTS sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

35,5 milyar liralık feragat... İşte kalem kalem KDV indirimleri

Hükümetin, özellikle temizlik ve hijyen ürünleri, yeme içme hizmetleri ve turizm harcamalarındaki KDV indirimi kararı; hane halkı harcamalarını azaltıp, işletme cirolarını artıracak

Eklenme : 30 Mart 2022 07:29
Yazdır
35,5 milyar liralık feragat... İşte kalem kalem KDV indirimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı açıkladığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe girecek son KDV indirimlerine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;

> Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

> Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

> Konut teslimlerindeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlandı. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

> Ancak dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1,150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak.

> İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde alım-satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı, yüzde 18 oldu.

> Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına; sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.

> Yine yüzde 8 KDV oranı kapsamına; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

> Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

İŞTE KALEM KALEM KDV İNDİRİMLERİ

Hükümet, özellikle temizlik ve hijyen ürünleri, yeme içme hizmetleri ve turizm harcamalarına dair almış olduğu bu kararlarla birlikte; hane halkı bütçelerine nefes aldırmayı ve işletmelerde ciro artışını sağlamayı hedefliyor. Yapılan tahmini hesaplamalarda da, devletin ciddi bir gelirden vazgeçerek, piyasayı sübvanse ettiği görülüyor.

> Yeme içme sektörünün 2022 yılı tahimini ciro büyüklüğünün, KDV dahil 180 milyar TL'yi bulması öngörülüyor. Devlet, buradan yaklaşık 18 milyar TL vergi feragatı yaptı.

> Hane başı temizlik ürünü ortalama harcaması, yıllık 7.200 TL'yi buluyor. Türkiye'de 20 milyon hane olduğu düşünülürse, buradaki yıllık KDV feragatı 14,4 milyar TL'yi buluyor.

> Kişibaşı yerli turist harcaması (2022 yılında yaz tatili için tahmin edilen tutar) 1.500 TL olarak öngörülüyor. Türkiye'de 20 milyon kişi tatile çıkıyor, buradaki toplam KDV feragatı da 3 milyar TL olarak hesaplanıyor.

KAPAT [X]

Sonuç olarak devletin sadece bu 3 kalemde toplam vergi feragatı, yıllık yaklaşık 35,5 milyar TL'yi bulacak.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
CNR Kitap Fuarı mutlu etmedi
CNR Kitap Fuarı mutlu etmedi
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Sakarya Büyükşehir'de kadrolu işçilere yüzde 60 zam
Sakarya Büyükşehir'de kadrolu işçilere yüzde 60 zam
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek

Bu Habere Tepkiniz

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Saraçoğlu oruç tutacakları uyardı!

Saraçoğlu oruç tutacakları uyardı!

Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç tutmayı planlayanlar sağlık sorunları nedeniyle endişe duyanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerilerde bulundu.