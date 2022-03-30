Uzmanlardan 'dışarı çıkmayın' uyarısı! Çöl tozu kapıda

Türkiye yarından itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına girecek. Çöl tozunun Trakya başta olmak üzere İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacağı belirtiliyor. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde artmaya başlıyor.

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede 5 ila 10 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklık artışının yanı sıra Afrika'daki Sahra Çölü'nden gelen çöl tozunun yarın ve cuma günü yurdun batı bölgelerini etkisi altına alması bekleniyor.

EN BÜYÜK ETKİ TRAKYA'DA

Çöl tozlarının yarın Marmara Bölgesi'ne gelebileceğini belirten Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Kuruluşları Birliği Başkanı (IUAPPA) Prof. Dr. Selahattin İncecik, "Sadece Türkiye değil İspanya, Yunanistan'da çok etkili olacak bu çöl tozları, Güney İtalya hatta Atlantik'i aşarak Güney Amerika'nın kuzey bölgelerine, İngiltere ve İzlanda'ya kadar uzanıyor" dedi.

Türkiye'de ise batı bölgeleri başta olmak üzere en büyük etkinin Trakya'da yaşanacağına dikkat çeken Prof. Dr. İncecik, "Meteoroloji de uyarılarda bulundu. Şu ana kadar uyarılar alarm seviyesinde değil ama en yüksek çöl tozu etkisi Trakya'da, ardından da İstanbul'da görülecek. Çöl tozu yaşlı ve KOAH hastalarını ciddi oranda etkiliyor.

Çok yoğun olduğu zaman bu kişilerin sokağa çıkmamaları isteniyor. Biz toz partiküllerini uydudan izliyoruz. En çok mart ve nisan ayları ile ekim aylarında çöl tozu etkisi görülebiliyor. Yoğun olduğunda o şehri toz bulutu gibi kaplıyor" ifadelerini kullandı.

ASTIM ATAKLARINA YOL AÇABİLİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt ise, "Çöl tozlarının görüldüğü günler, üst solunum yollarından rahatsız olanlar ve astım hastaları için daha dikkat etmeleri gereken bir dönem.

Çünkü çöl tozlarının içindeki bazı mikroorganizmalar solunum yoluna zarar verebilir. Küçük enfeksiyonlara ve astım ataklarına neden olabilir. Bu tip rahatsızlıkları olanların çöl tozlarının görüldüğü günlerde dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz" diye konuştu. Uzmanlar, çöl tozunun etkili olduğu sürede pencerelerin kapalı tutulması tavsiyesinde de bulunuyor.

GÜL KİREKLO