Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama

Yani elektrik üretim maliyeti artan santralleri destekleyecek olan EPDK, karlılık oranı daha yüksek olan santrallerden karlarının bir kısmını geri alarak faturalar üzerindeki yükseliş baskısını ortadan kaldıracak.

Hükümet, tüm dünyada yükselen enerji krizinin Türkiye'ye olan etkilerini kontrol altında tutabilmek ve elektrik fiyatlarında dalgalanmaları önleyebilmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

KARAR 6 AY GEÇERLİ

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşan yeni düzenleme kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) elektrikte üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışların önüne geçilebilmesi için 6 aylığına yetki verilmişti. Dün toplanan EPDK, üretim santrallerine yönelik azami uzlaştırma fiyatlarını yani 6 ay geçerli olacak tavan fiyatları belirledi.

BARIŞ ŞİMŞEK