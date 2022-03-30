Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir zanlı yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 09:27
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığı tespit edilen bir zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız