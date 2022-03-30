Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolar

Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek
İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek
Öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak
Öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Darphane artık altın satışı yapacak
Darphane artık altın satışı yapacak
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,41 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 09:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi görüşmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bir an önce dünya petrol ve doğal gaz piyasasından izole edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, devam eden savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için enerji piyasasını destekleme çabalarını da görüştü.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, yarın gerçekleştirilecek 27'nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,47 ile 110,33 dolar aralığının direnç, 107,85 ile 107,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,7 oldu
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,7 oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
17 yaşındaki çocuğa asansörde cinsel taciz
17 yaşındaki çocuğa asansörde cinsel taciz
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı

Bu Habere Tepkiniz

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1833 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 nisan 2022
Dünya hammadde savaşlarına gidiyor

Dünya hammadde savaşlarına gidiyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve devreye alınan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırmaya devam ediyor. Savaşla birlikte emtia piyasalarında yaşanan gelişmelerin küresel bir mücadelenin sadece başlangıcı olduğu, hammaddelerin yeni dünya düzeni mücadelesinde "silah" haline geldiği belirtiliyor