2021-YDUS (1. Grup) ek tercih başvurusu alınacak

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(30 Mart 2022)

2021-YDUS (1. Grup) Ek Tercihlerinin Alınması

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) Ek tercih işlemleri, 30 Mart - 05 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 05 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak 30 Mart 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2021-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2021-YDUS Ek Tercih Kılavuzu ve Tablolar (1. Grup)

Genel Bilgiler, Özel Koşul ve Açıklamalar

Tablo-2

Tablo-3

Tablo-5