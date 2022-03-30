2021-YDUS (1. Grup) ek tercih başvurusu alınacak
ÖSYM internet sitesinden 2021-YDUS (1. Grup) ek tercih başvurusu alacak.
YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(30 Mart 2022)
2021-YDUS (1. Grup) Ek Tercihlerinin Alınması
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) Ek tercih işlemleri, 30 Mart - 05 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 05 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak 30 Mart 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme işleminde, 2021-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-YDUS Ek Tercih Kılavuzu ve Tablolar (1. Grup)
Genel
Bilgiler, Özel Koşul ve Açıklamalar
Tablo-2
Tablo-3
Tablo-5