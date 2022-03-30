'Bayat Ekmekle Taze Lezzetler' yarışması düzenlendi

Yarışmanın birincisine mikser mutfak şefi, ikincisine yağsız fritöz, üçüncüsüne ise blaneder seti, tüm katılanlara ise çaydanlık hediye edildi Yarışmanın en iyi ilk üçü seçilirken özellikle en fazla bayat ekmekten yapılan yemekler tercih edildi. Üçüncülüğü yaptığı köfteyle Yasemin Güllüce, ikinciliği ekmekli pudingiyle Hacer Betül Yıldırım, birinciliği ise trit ekmeğiyle Sümeyye Kaymak aldı. Tuzla Belediye Bakanı Dr. Şadi Yazıcı ile şefler de Umm Ali tatlısı yaptı.

"EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK TARİFLER"

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Ev ekonomisine katkı sağlayacak olan bayat ekmeklerden taze lezzetler isimli yemek yarışması düzenliyoruz. Aslında çok daha önemlisi tasarruf. Ve ev ekonomisine katkı sağlayacak olan bayat ekmeklerden taze lezzetler yaratmaya çalışıyoruz. Bu yarışmamızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Aslında ülkemizin geneline baktığımızda 214 milyar liralık bir gıda israfının olduğunu düşündüğümüzde bunun tasarruf tedbirlerinde sadece ekmek olarak geri dönüşümüyle beraber 2.8 milyar liralık bir geri dönüşümü bakanlığın desteği ve yerel yönetimlerle beraber yaklaşık günde 1 milyon 50, yıllık yaklaşık 4 milyona yakın ekmeğin çöpe atılmasını engellemiş oluyoruz" açıklamasını yaptı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ"

Başkan Yazıcı," "Yiyiniz, içinizi israf etmeyiniz diyen bir medeniyetin evlatları olarak bize bu tür organizasyonlarla ev ekonomisine katkı, israf etmemek, bu geri dönüşen ekmeklerle yemek gıda ve yemeğe dönüştürürken aynı zamanda gıda kolisine dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç fazlası ve ihtiyaç sahibiyle dünyada karşılaşırsa dünyada açlık bitecek. Belki yoksulluk bitecek. Ama işte bu dengeyi sağlayacak olan yerelden başlayan bu tür çalışmalarla buradan bir kıvılcım yaptık. Katılan yarışmacılara başarılar diliyorum."

Kaynak: Tuzla Belediyesi İnternet sitesi