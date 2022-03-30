Memurlara faizsiz kredi müjdesi: Acil paraya ihtiyacı olanlara anında 5 Bin TL

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Acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilerin kapı kapı borç para arama dönemi sona erdi! Nakit paraya ihtiyacı olan devlet memurlarına bekledikleri haber özel bankalardan geldi.

Enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş, zam yağmuru ile rekor kıran faturalar, ödemede sıkıntı çekilen kredi kartı borcu, yaklaşan Ramazan ayı ve bayram tatili için acil para arayan memurlara Garanti Bankası ve ING Bank tarafından başlatılan kampanya kapsamında faizsiz kredi verilecek. Kredi tutarı 5 bin TL ile sınırlandırılırken daha yüksek tutarlı nakit para ihtiyacı olan kişilere ise düşük faizli 10 bin TL kredi desteği sağlanacak.

ING BANK VE GARANTİ BANKASI 5 BİN TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Düzenlenen kredi kampanyasından yararlanmak isteyen memurlar başvurularını internet üzerinden şubeye gitmeden yaparken kredi onayı ile talep etmiş oldukları tutarı yine bankaya gitmeden hemen hesaplarına aktarabilecek.

Son dönemde bankaların yükselen faiz oranları nedeni ile vatandaşlar kredi çekmekte ve borç para bulmakta zorlanırken bankalar memurlara faizsiz kredi müjdesi verdi. Kampanyadan yararlanmak, başvuru yapmak ve başvuru şartlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

