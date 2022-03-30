İmamoğlu'nun tekneyi makam aracına çevirdiği iddiası Meclis'e taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis etmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Aylık kirası 377 bin lira

İBB ile İSTAÇ arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı belirlendi.

Denetleme yapıyordu

"Temiz ve yaşanılabilir bir İstanbul" sloganıyla Çevre 1 gemisi, 2013'ün Temmuz ayında İBB'nin hizmetine girdi. Gemi kaynaklı kirliliği minimize etmek için Marmara Denizi'nde denetçi olarak görev alan Çevre 1, 23 Haziran 2019'a kadar aralıksız çalıştı. Haziran 2019 seçimlerinden sonra Çevre 1 gemisi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü. 2021'in ekim ayına kadar yani 2 yıl 4 ay boyunca Çevre 1, İmamoğlu'nun hususi makam aracı haline geldi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı "4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na özel

Sabah'ın haberine göre; Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre 1, günlük 700 litre yakıt harcadı. Yani İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerde; günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lira, toplamda ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

İşe tekneyle gidip geliyor

Yakıtın yanı sıra makam aracına dönüştürülen Çevre 1 teknesi için her ay kamu bütçesinden kira ücreti verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi.

AK Partili isim konuştu

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, skandalın İBB Meclisi'ne taşınacağını belirterek, "Biliyorsunuz tekne, kıyı temizliğinin, denizlerin temizliğinin yapılması için kullanılan bir tekne. Ama bu Belediye Başkanımız tutmuş bunu ulaşım aracı olarak kullanmış. İBB Meclisi'nde yüzde 90 gündeme getireceğiz. Maliyetini soracağız. Bizim tespitimize göre bir sefer maliyeti 12 bin lira. Toplamda da 1 küsur milyon lira belediyenin zarara uğratılması söz konusu" dedi.