Avcılarda sokak ortasında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı



Avcılar'da küçük kızın canını hiçe sayan maganda gözünü kırpmadan silah kullandı

EKİPLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGEYE ULAŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 ambulansı geldi. Gelen sağlık görevlileri, sağ bacağından vurulan Esat Sal'ı ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerini güvenlik şeridine alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Polis, olayı aydınlatmak ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ALLAH'TAN ÇOCUĞA GELMEDİ"

Görgü tanıklarından Serhat Güler, "Silah sesi üzerine dışarı çıktık. Duyduğumuza göre alacak konusu. Bir kişi ayağından topuğundan yaralandı" şeklinde konuştu. Olayı gören bir başka çevre sakini ise, "Hepsi gencecik çocuklar. Yanlarında bir de kızı vardı. Allah'tan çocuğa gelmedi" dedi.

Avcılar'da küçük kızın canını hiçe sayan maganda gözünü kırpmadan silah kullandı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaldırımda başlayan tartışma ile küçük bir kız çocuğuna doğru yöneltilen silahın ateşlenmesi ile sonuçlanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin tartışmanın olduğu noktaya küçük bir kız çocuğu ile geldiği, kız çocuğunun ise gergin tartışmaya ağlayarak tepki verdiği görüldü. Tartışma sırasında belindeki silahı çıkaran kişi, kız çocuğunun önünde bulunan Esat Sal'a doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.