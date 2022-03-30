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Edirne'deki 4 kişilik aile '1 milyonluk altın' için mi öldürüldü?

EDİRNE Uzunköprü'de 4 kişilik aileyi öldüren katillerin altın aradığı söyleniyor. Cinayete dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Cesetler farklı yerlerde bulunurken öldürülen torun katillerin tam üzerine gelmiş. Cinayetin sebebi altın deniyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 13:33
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Edirne'deki 4 kişilik aile '1 milyonluk altın' için mi öldürüldü?

EDİRNE'de aynı aileden vahşice öldürülen 4 kişinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, katliam kurbanları bugün toprağa veriliyor. Esrarengiz cinayetlere ilişkin ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Başından vurularak öldürülen torun Anıl Güler'in cinayetten önce yüzünün defalarca kesildiği ortaya çıktı. Cinayetin sebebine ilişkin ise 1 milyon liralık altın iddiası var. İşte Uzunköprü'deki cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler:

Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan 4 kişilik aile dün evlerinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cinayete kurban gidenler 76 yaşındaki dede Mehmet Güner, aynı adı taşıyan 55 yaşındaki oğlu Mehmet Güner, onun eşi 55 yaşındaki Filiz Güner ile çocukları 26 yaşındaki Anıl Güner'di. Ailenin öldürüldüğü süt teslimatı yapmayınca ortaya çıkmıştı.

Sütçü cesetleri buldu : Güner ailesinin hali vakti yerindeydi. Kimseye borçları yoktu ve süt satarak geçiniyorlardı. Sütçü aile o sabah sütleri teslim etmeyince evlerine gitmiş ve cesetleri bulmuş. Hemen jandarmayı haberdar eden sütçü, durumu aile üyelerine de bildirmiş.

Kızım damadım torunum : 4 kişilik ailenin vahşice katledilmesinin sebebi esrarını koruyor. Kimseye borçları olmayan ailenin düşmanı da olmadığı söyleniyor. Öldürülen Filiz Güner'in babası Cemal Ceser gazetecilere konuştu. Ceser, damadının hiç kimse ile kavgasının olmadığını belirterek şunları anlattı:

-"Kızım, torunum, damadım hepsini kaybettim. Damadım kahvelere çıkmazdı, kavga gürültü ile alakası yoktu hep hayvanlarıyla uğraşırdı. Bizim aşağıda çiftlik var, ben orada idim. Jandarma geçti, ambulans geçti dedim var bir şey. Geldim buraya kızım, torunum, damadım ve damadımın babası olduğunu öğrendim".

Kimseyle kavgaları yoktu : Ölü bulunan Filiz Güner'in kız kardeşi Lale Uçar, ablasının, eniştesinin, yeğenin ve ablasının kayın pederini sütçünün ölü bulduğunu vurgulayarak, "Sütleri götürmemişler, gelmişler buraya onları ölü bulmuşlar. Ablam, eniştem, yeğenim ve ablamın kayınpederi. Sütçü fark etmiş. Sabah sütü götürmedikleri için sütçü buraya gelmiş onlar fark etmiş. Hiç kimse ile kavgaları yok. Hayvanlarına bakıyorlar, tarlalarını ekiyorlar dikiyorlar" şeklinde konuştu.

Cinayetlerin üstüne gitti öldürüldü: Esrarengiz cinayetlere ilişkin bugün yeni bir bilgi ortaya çıktı. Öldürülen 26 yaşındaki Anıl Güner evde katliam olurken kahvehanedeymiş. Evine giden Anıl Güner onlarla kapı önünde karşılaşmış. Katiller Anıl Güner'i öldürmeden önce yüzünü kesmişler. Daha sonra da Anıl'ı başından vurup öldürmüşler.

Cinayet sebebi 1 milyon liralık altın mı? : Maddi durumları iyi olan aile yeni bir araba satın almış. Anıl Güner ise kahvehane arkadaşlarının iddiasına göre maddi durumunun iyi olduğuna ilişkin sürekli konuşurmuş. İddiaya göre parasını altına yatıran Anıl Güner, sosyal medya hesabından '1 milyon liralık altını olduğunu, bununla yatırım yapacağını' yazmış. Altını olduğunu kahvehanede de söylediği belirtiliyor. Akrabaları uyarınca Anıl sosyal medyadaki paylaşımları silmiş ancak katillerin altın için aileyi hedef aldıkları düşünülüyor.

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