Liseliler tavukçuluğu anatomisinden yemlemesine kadar öğreniyor

'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
Edirne'deki 4 kişilik aile '1 milyonluk altın' için mi öldürüldü?
Edirne'deki 4 kişilik aile '1 milyonluk altın' için mi öldürüldü?
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek
İkinci dönem sonunda da öğretmenlere başarı belgesi verilecek
Öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak
Öğretmenlerin Nisan ayı semineri online olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Darphane artık altın satışı yapacak
Darphane artık altın satışı yapacak
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Liseliler tavukçuluğu anatomisinden yemlemesine kadar öğreniyor

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okulda kurulan kanatlı hayvan atölyesinde tavuk yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını öğreniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 13:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okulda kurulan kanatlı hayvan atölyesinde tavuk yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan lisede, 2021'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında alınan hibeyle 1500 kapasiteli kanatlı hayvan atölyesi kuruldu.

Atölyede 500 tavuğun rutin bakımlarını yapan öğrenciler, derslikte de tavukların yemlenmesinden anatomisine kadar tüm bilgileri öğrenme fırsatı buluyor.

Derslikte teorik, atölyede uygulamalı eğitim alan öğrencilerin tavuklardan elde ettikleri yumurtalar ise okulun pansiyonunda tüketiliyor. Öğrenciler, yumurtaları paketleyerek ilerleyen süreçte gelir elde etmeyi hedefliyor.

Okul müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine, 9. sınıftan başlamak üzere öğrencileri tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, gıda ile yiyecek ve içecek olmak üzere 4 farklı bölüme yönlendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kurulan atölye sayesinde birçok eğitimi alarak veteriner hekim olma yolunda ilerlediklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Aldığımız hibe sayesinde kurulan kanatlı hayvancılık atölyesinde öğrencilerimize daha önce teorik olarak aldıkları dersleri uygulamalı olarak da vermeye başladık. Öğrencilerimiz burada kanatlı hayvanların yemlenmesi, bakımı, hastalıklarla mücadelesi ve aşıları gibi eğitimler alıyor. Buradan birer uzman olarak mezun olmalarını sağlayacağız inşallah. Günlük 400 yumurta üretiyoruz ancak bu sayıyı artıracağız. Bu yumurtaları satarak burada eğitim gören öğrencilerimize gelir elde edecek şekilde vereceğiz."

"Tavukları yemliyor, yumurtaları topluyoruz"

Kahramanmaraş'tan eğitimi için okula gelen 11. sınıf öğrencisi Mustafa Koca da veterinerlik hayali olduğu için bu liseyi tercih ettiğini belirtti.

Eğitimleri keyifli şekilde sürdürdüklerini aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Burada gördüğümüz teorik derslerle daha kolay uygulama yapıyoruz ve kendimi daha iyi geliştirebiliyorum. Sabah pansiyonda uyanıp kahvaltımızı yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Tavuklarla ilgilenip, yemlerini veriyoruz, yumurtaları topluyoruz. Bir hastalıkları var mı diye kontrol ediyor, kirli yemlik var mı diye bakıyoruz. Burada yapabileceğimiz şeyleri öncelikle teorik olarak öğreniyoruz, sonra da gelip uygulamaya geçiyoruz. Atölyede kendi çiftliğimiz gibi uğraşıyoruz."

Adana'dan gelen 11. sınıf öğrencisi Sefa İnan da bir akrabası sayesinde okulla tanıştığını ve burayı tercih ettiğini söyledi.

İnternet üzerinden okulla ilgili bilgi toplayan ve tercihte bulunan İnan, "Pansiyonda kalıyorum. Okulda hayvanlara daha sağlıklı bakım yapabilmek için önlemler alıyoruz. İlk geldiğimiz zaman yemliklerini temizliyoruz. Yem makinelerine her tavuk için aynı olan 120 gram yemlerini veriyoruz. Sınıfta hayvanların anatomisi ve teknik bilgilerini öğreniyoruz. Hasta olduklarında neler yapılır, hangi ilaçlar verilir, aşılama geldiği zaman nasıl ve hangi aşı yapılır öğreniyoruz." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'3600 ek göstergeyi çıkartmak inşallah bize nasip olacak'
'3600 ek göstergeyi çıkartmak inşallah bize nasip olacak'
Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı
Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun '161. öğrencisi' oldu
Öğrencilerin sahiplendiği kedi okulun '161. öğrencisi' oldu
Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı
Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı
Ramazanın ilk günü Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakika oruç tutulacak
Ramazanın ilk günü Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakika oruç tutulacak

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Dünya hammadde savaşlarına gidiyor

Dünya hammadde savaşlarına gidiyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve devreye alınan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırmaya devam ediyor. Savaşla birlikte emtia piyasalarında yaşanan gelişmelerin küresel bir mücadelenin sadece başlangıcı olduğu, hammaddelerin yeni dünya düzeni mücadelesinde "silah" haline geldiği belirtiliyor