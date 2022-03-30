Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yemek taşımada kullanılan asansöre sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 13:57
İlçedeki bir lisede çalışan Murat Çibik (29), yemekhanede yer alan yemek asansörüne binerek üst kata çıkmak istedi. Çibik, binmeye çalıştığı sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çibik kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız