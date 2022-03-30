AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar çıkaracaklarını açıkladı.

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle helalleşeceğiz, ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Akbaşoğlu:

İnşallah bu yasal bir düzenleme ile Genel Kurul'a gerecek. Muhataplarla birlikte istişare ile şekil verilecek, bu anlamda 3600 ek göstergeyi polislerimize vereceğiz, 3600 ile beraber, sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak, ondan sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak.