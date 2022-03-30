Soylu'dan Akşener'e tepki: Yapmak istediğin bir FETÖ senaryosudur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'in "Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum: Kahraman Türk polisinin değerini, sadece şehit olduğunda bilen bu köhnemiş zihniyeti mutlaka değiştireceğiz." sözlerine tepki gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Mart 2022 14:44
Soylu, "Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini müstakbel başbakan atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, konuşmasının bir bölümünde Emniyet Teşkilatı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Kamu yönetimimiz içindeki en köklü kurumlardan biri hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı'dır. Emniyet teşkilatı mensuplarımız terörle mücadeleden cinayetlere, uyuşturucuyla mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaparak çalışıyorlar.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız