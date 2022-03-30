Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yılın mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir."

"Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."