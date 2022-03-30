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Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca "Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır; havalimanı hizmetine devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Mart 2022 17:20
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Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır

Bakanlıktan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında gündeme getirdiği bazı projelere ilişkin iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyar dolar veriyoruz" ifadesinin yalan olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"26 Ağustos 2016 tarihinde milletimizin hizmetine sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte toplam yatırım ve işletme süresi 10 yıl 2 ay 20 gündür. 'Yap-İşlet-Devret' modeli ile hayata geçirilen, İstanbul'un ve Marmara Bölgesi için oluşturulacak Marmara Otoyol Ringi'nin önemli parçalarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaat maliyeti 818 milyon dolardır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 138 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy kesimi için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri toplam 7,18 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 6,9 milyar dolardır. Şimdiye dek köprü için toplam 3,3 milyar liralık ödeme yapılmıştır."

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NE VERİLEN GARANTİ 12,9 MİLYAR DOLAR'

"Osmangazi Köprüsü 1,2 milyar dolar; biz 15 milyar dolar veriyoruz" ifadesinin de yalan olduğu belirtilerek, "1 Temmuz 2016 tarihinde açılan, İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında, 'Yap-İşlet- Devret' modeli ile inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün toplam inşaat ve işletme süresi 15 yıl 9 ay 24 gündür. Osmangazi Köprüsü'nün yapım maliyeti 1,48 milyar dolardır. Osmangazi Köprüsü ve 384 kilometrelik İzmir-İstanbul Otoyolu için yapım, işletme, finansman, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri işletme yılı sonu toplam 13,6 milyar dolardır. Bu maliyete karşılık verilen garanti ise işletme yılı sonunda toplam 12,9 milyar dolardır" denildi.

'ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI HİZMETTEDİR'

Kılıçdaroğlu'nun "Zafer Havaalanı'nın şimdi açığını kapatmak için Eskişehir'deki havaalanını kapatıyorlar. Eskişehir'deki havaalanını Yılmaz Büyükerşen devletten, Hazine'den 1 kuruş almadan yaptı" ifadelerinin de yalan olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

"Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır; havalimanı hizmetine devam etmektedir. 'Yap-İşlet-Devret' modeli ile hayata geçirilen, 3 Mart 2011 yılında sözleşmesi imzalanan ve 1 Kasım 2012 yılında faaliyete geçen Zafer Havalimanı, 50 milyon avroya mal olmuştur. 2044 yılında kamu malı olacak Zafer Havalimanı'nın işletme, bakım ve onarım giderleri dahil toplam maliyeti 254 milyon avrodur. Zafer Havalimanı için verilen, işletme süresi sonunda, yani 2044 yılına kadar toplam ödenecek garanti bedeli ise 206 milyon avrodur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ihaledeki net karı 48 milyon avrodur."

'İSTANBUL HAVALİMANI 2 YIL BİRİNCİ SIRADA YER ALMIŞTIR'

"İstanbul Havaalanı, şu kar yağışında bir bölümü çöken havaalanı. 6,3 milyar Euro'ya garanti vermişler, maliyetini henüz tam bilemiyoruz. Bunlar 2 milyar 100 milyon Euro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla 2 milyar 100 milyon Euro'yu sildi" ifadelerinin de yalan olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'nın kar yağışı sırasında hiçbir bölümü çökmemiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çatısında kısmi çökme meydana gelen yapı, İstanbul Havalimanı'na 7 kilometre uzaklıkta, geçici olarak faaliyet gösteren bir binadır. 'Yap İşlet Devret' modeli ile hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında 23,4 milyon yolcu, 2021 yılında ise 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında iki yıl üst üste yolcu sayısı sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bilindiği gibi İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk 'dış hat yolcu geliri'ni aştığı için devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapmıştır. İstanbul Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini üstelenen İGA'nın 2 milyar 100 milyon Euro'yu ödemediği ve borcun silindiği iddiası yalandır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve DHMİ Covid-19 salgınından etkilenen 'Yap-İşlet-Devret' ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketini devreye almıştır. Bu karar uyarınca DHMİ, Covid-19 salgınını mücbir sebep kabul ederek, tarafların yükümlülüklerini pandemi etkisinin devam ettiği dönem boyunca 'karşılıklı olarak' askıya almıştır."

'ÜLKEMİZ İÇİN KRİTİK PROJELERDİR'

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğu belirtilen projelerin, Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçmesi için gerekli altyapıyı sağladığına vurgu yapılarak, "Bu nedenle dünyanın lider ekonomileri arasına girme mücadelesinde son virajda yer alan ülkemiz için kritik önemdedirler. Bizler, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda; ülkemizin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığımız payı artırmayı hedefliyor, 4 saatlik uçuş mesafesiyle merkezinde bulunduğumuz 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminden daha fazla faydalanabilmeyi amaçlıyor, bütün yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizi yüce milletimizin bilmesini istiyoruz. 20 yıldır neyin sözünü verdiysek inşa etmiş, neyi hayal ettiysek milletimizin hizmetine sunmuş bir iktidar olarak, pek çok yalan, iftira ve karalama ile de mücadele ettik. Bundan sonra da ederiz. Ancak ana muhalefet liderinin bir yalan makinesine dönüşmesini üzülerek izliyor, kendisinin en kısa sürede yapıcı bir muhalefet anlayışı ile 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefimize katkı sunmasını ümit ediyoruz" denildi.

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