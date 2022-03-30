Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Dolar günü 14,64 TL'den avro ise 16,34 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6440
|14,6450
|14,6420
|14,6430
|Avro
|16,2710
|16,2720
|16,3400
|16,3410
|Sterlin
|19,1920
|19,2880
|19,2350
|19,3320
|İsviçre Frangı
|15,6900
|15,7690
|15,8270
|15,9060
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6140
|14,6940
|14,6120
|14,6920
|Avro
|16,2310
|16,3110
|16,3040
|16,3840
|Sterlin
|19,1320
|19,3420
|19,1750
|19,3850