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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 21:07
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, DSÖ'nün 2022'de Kovid-19'un küresel acil durumunu sonlandırmaya yönelik bugün yayımladığı planının detaylarını paylaşarak, Ukrayna ve Etiyopya'daki insani durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, "2022'de Kovid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı"nın dünya için uygulanılabilir olduğunu vurgulayarak "Kovid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." ifadesini kullandı.

- Virüsün geleceğine dair 3 senaryo

Virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, söz konusu senaryolar ışığında DSÖ'nün planının gerçekleşmesi için her ülkenin virüs takibi, aşılama, Kovid-19'a karşı dayanıklı sağlık sistemi, virüsle mücadele araçlarına eşit ulaşımın sağlanması ve küresel iş birliği konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz." ifadesini kullandı.

- Afrika nüfusunun yüzde 83'ü henüz aşılanmadı

Ghebreyesus, bu kapsamda 2022'nin ortasına doğru her ülkenin nüfusunun yüzde 70'ini aşılaması hedefinin kritik önem taşıdığını hatırlatarak "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla bu hedefi tuttururken başta Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke bu hedefin gerisinde kalmıştır. Afrika nüfusunun yüzde 83'üne henüz tek bir doz aşı bile yapılmamıştır. Bu benim için kabul edilemez bir durum." açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ghebreyesus, Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören bölgelere DSÖ'nün tıbbi yardımlarını sürdürdüğü ve savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 160 ton tıbbi ekipmanın başta kuşatma altındaki Mariupol kenti olmak üzere ülkede sağlık sisteminin etkilendiği bölgelere dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

- Ukrayna'da sağlık merkezlerine 82 saldırı yapıldı

Ghebreyesus, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'daki sağlık merkezlerine 82 saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 72 kişinin yaşamını yitirerek 43 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ayrılıkçı isyanların olduğu Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım dağıtılması için geçen hafta ilan edilen ateşkesi olumlu karşıladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu ateşkesin, bölgede sağlık hizmetleri, elektrik ve komünikasyon gibi altyapıların yeniden tesisini sağlamasını umuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, ateşkesin ilan edilmesine rağmen Aralık 2021'den bu yana bölgeye hiçbir gıda yardımının ulaşamadığının altını çizerek "İnsanların açlıktan öldüğü bir ortamda her bir saat kıymetlidir. Tigray'da güvenlik güçlerinin 6 milyon sivile karşı yaptığı kuşatma, modern tarihte en uzun süren kuşatmalardan biri olmuştur." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, örgütün Ukrayna, Afganistan ve Etiyopya gibi acil insani durumlar karşısında yardımları ve Kovid-19 ile mücadeleye desteklerinin sürdürülmesi için 2,7 milyar ABD doları fona ihtiyacı olduğunu hatırlatarak uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu.

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