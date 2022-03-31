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31 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

31 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 00:03
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31 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuşacak.

- Oktay, KEK Toplantısı sonrası ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.35/17.05)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, Saruhanlı Belediyesini ziyaret edecek, Akhisar ev kadınları buluşmasına ve Akhisar Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

- Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 HATAY açılış törenine iştirak edecek.

(Manisa/09.30/10.20/11.00/12.00/Hatay/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'nci yılı dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek anma törenine ve şehit savcı anısına gerçekleştirilecek "Ceza Hukuku Bağlamında: İSLAMOFOBİ" makale yarışmasının ödül törenine katılacak.

(İstanbul/09.30-12.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium'da "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.15)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkelerin Çevre Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün programlarına katılacak.

(Fransa)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla "Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme" toplantısı yapılacak.

KAPAT [X]

(Ankara/09.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "İYİ Kalkınma Kongresi 3. Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Bağlar Belediyesini ziyaret edecek.

- Kurtulmuş, "Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Batman/10.30-13.00/Diyarbakır/16.00-17.30)

7- TBMM'den

- Genel Kurulda Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda "vergi ve ekonomi paketi" kanun teklifinin görüşmeleri sürdürülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Trendleri" programına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Antalya Bilim Merkezi ve Bilim Festivali Açılış Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 33 Proje Toplu Açılış Töreni'ne ve Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00/11.00/Isparta/13.30-17.00)

3- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın ikinci gününde, ticaret ve sanayinin yeşil dönüşümü, yeşil uyum finansmanı ve destek konuları çeşitli oturumlarla ele alınacak.

(Ankara/10.00-17.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran dönemi iç borçlanma stratejisini açıklayacak.

(Ankara/17.00)

5- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, 2021 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, Temmuz-Aralık 2021 dönemi elektrik ve doğal gaz fiyatlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yapacakları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış, çalışma ve kapanış oturumlarına katılacak.

(Bursa/10.00/11.30/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri Oturumu'na katılacak.

(Ankara/10.00/13.00)

2- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Macaristan'da devam edilecek. Kadınlarda 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar başlayacak; 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit final, 55 kiloda Bedia Gün bronz madalya mücadelesine çıkacak.

(Budapeşte)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yapılacak.

5- Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi Final Etabı Hatayspor-Akkuş Belediyespor, TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/12.00/14.30)

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