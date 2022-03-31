4 üniversite toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
Kayseri, Kastamonu, Ordu ve Kadir Has Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan
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Ordu Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Ordu Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2022
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Kayseri Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak
Kayseri Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2022
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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2022
Kadir Has Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız