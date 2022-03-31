Aziz Yıldırım ameliyat oldu

Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde bypass ameliyatı olan Aziz Yıldırım'ın iyi bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Aziz Yıldırım'ın yakın zamanda ise taburcu olacağı bildirildi.

Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım ile Fenerbahçe eski yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu, Aziz Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, bypass ameliyatı olan eski başkanlardan Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimizle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz" denildi.