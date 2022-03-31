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Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı: 150 milyar dolarlık buluşma

World Ecom Expo Fuarı, e-ticaretin dünya devlerini Türk firmalarıyla Antalya'da buluşturdu. 35 ülkeden 900 e-ticaret firması yeni pazar arayışları için bir araya geldi. Fuara aralarında ABD'li Wayfair'den Çin'in e-ticaret devi AliExpress'e ve Almanya'dan Zalando'ya kadar pek çok küresel e-ticaret şirketi katıldı. Bu şirketlerin piyasa payları ise 150 milyar dolar. Zirvede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'de son 5 yılda e-ticaret hacmi 4 katına çıktı. Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı olacak" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 31 Mart 2022 07:25
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Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı: 150 milyar dolarlık buluşma

Küresel e-ticaret hacminin yaklaşık 5 trilyon dolar, Türkiye'deki e-ticaret harcamalarının ise 226 milyar TL'ye ulaştığı dijital pazar, yerli firmalar için yeni fırsatlar doğuruyor. Son 5 yılda hacmi dört kat artan e-ticarette yeni pazarlar keşfetmek girişimcilerin bir tık uzağında. İşte bu gerçeklikten hareketle küresel e-ticaret devleri Antalya'da bir araya geldi.

DÜNYANIN 900 BÜYÜK FİRMASI

Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin bir araya geldiği en büyük buluşma olan World Ecom etkinliğine 35 ülkeden 1.500 katılımcı, 900 şirket katılıyor. Etkinlikte Amerika'nın en büyük pazaryeri olan Wayfair'den Çin'in e-ticaret devi AliExpress'e, Almanya'da Zalando'dan, Polonya'nın dev pazaryeri Allegro'ya, kadar pek çok e-ticaret şirketi hazır bulunuyor. Etkinliğe katılan firmaların global e-ticaret piyasasındaki toplam payları ise 150 milyar dolar.

GLOBAL TOPLANTI LONDRA'RA

Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen World Ecom Etkinliği'nde konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 1.500 katılımcının 3 gün boyunca işbirliği fırsatlarını değerlendireceğini söyledi. Nart, "25 bin B2B görüşme yapılacak. Katılımcı sayısı seneye Antalya'da 5 bin olacak, 5 sene içinde 100 bine ulaşacak" dedi.

Geçen yıl World E-Commerce Forumu'nun 8.sini düzenlediklerini belirten Nart, 2022'de bu etkinliklerin globalleşeceğini açıkladı. İlk global toplantının 25-26 Ekim'de Londra'da yapılacağını kaydeden Nart, World E-Commerce Forum-Londra Global Meeting'ine yaklaşık 300 firma ve bin kişinin katılımının beklendiğini söyledi. Nart,"Birleşik Krallık e-ticaret pazarı 700 milyar sterlin değerinde çok büyük bir pazar, Türk e-ticaret firmalarının bu pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

E-TİCARET HACMİ 4 KATINA ÇIKTI

Zirvede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de geçen yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısının 3 milyarı aştığını dile getirdi. Gülle, "Bu tüketicilerin harcamaları ise 4,9 trilyon dolar oldu. Ülkemizde son 5 yılda e-ticaret hacmi 4 katına çıktı. 2020 yılında 225 milyar TL'ye ulaşan toplam e-ticaret hacmimiz 2021'in ilk yarısında da süratle arttı" dedi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ise Türkiye'deki e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 16'lara kadar geldiğini, yasa değişikliklikleriyle bu oranın daha da artacağını söyledi.

Türk mallarını İngiltere'de görmek istiyoruz

ShopiVerse CEO'su Orxan Isayev Türkiye'de üretilmiş kaliteli, markalı ürünleri İngiltere üzerinden ilerleyerek Avrupa pazarına da açmak istediklerini söyledi. Frugoo Direktörü Hakan Thyr da "Londra'daki etkinliğin Fransa ve Almanya'da büyük yankıları olacağını düşünüyoruz" derken, Channel Advisor MENA Direktörü Hakan Aydemir "Londra'daki bu buluşmada amaç sadece Türk markalarını Avrupa'ya getirmek değil; oradaki müşterilerimize de Türkiye'nin kapılarını açmak" diyerek, etkinliğin Almanya'da da yapılmasını istedi.

Orhan Orhun Ünal

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