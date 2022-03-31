Mersin'de FETÖ soruşturması: 12 kişi hakkında yakalama kararı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 08:44
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız