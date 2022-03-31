CHP'li belediye başkanından Avrupa Konseyi'nde HDP'ye tepki

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 42'nci Genel Kurulu 22-24 Mart 2022 tarihinde Fransa'nın Strasburg kentinde yapıldı. Kongrede konuşan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye eleştiride bulundu ve kayyum atamalarına destek verdi.

Akgün, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili "Doğudaki terör eylemleri devam ettikçe bu önlemler (kayyum uygulaması) hükümet tarafından alınmaya devam edecek. Elbette belediye başkanlarının sadece mahkeme kararlarıyla görevden alınmasını isteriz ama demokratik ilerleme için AB'den daha samimi bir yaklaşım görmemiz gerekiyor. Üyelik için Türkiye'yi bu kadar uzun bekletmemelilerdi." dedi.

"CHP'liler dışarda başka konuşuyor burada başka konuşuyor"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na katılan HDP'li Silopi Belediyesi Eşbaşkanı Adalet Fidan, Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada Akgün'ü ve CHP'li üyeleri "Özellikle Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün'ün konuşması çok olumsuzdu. 'Kayyumlar, terörizm olduğu için çıktı' yönünde açıklamaları oldu. CHP'nin bu tavrına üye diğer ülkelerin üyeleri de çok şaşırdı. Çünkü onlarla yapılan görüşmelerde de CHP'li üyeler kayyumlara karşı olduklarını ifade ediyorlardı. Ama oylama sırasında olumsuz oy kullanınca herkes şaşırdı. Onlar da 'CHP'liler dışarda başka konuşuyor burada başka konuşuyor' dediler." sözleriyle eleştirdi.