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Altın gevşeyen enflasyon endişeleriyle geriledi

İkinci ayı da yükselişle kapatmaya hazırlanan altın, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varillik bir kısmı piyasaya sürmeyi değerlendirdiği haberleriyle geriledi.

Eklenme : 31 Mart 2022 09:12
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Altın gevşeyen enflasyon endişeleriyle geriledi

Altın, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden önemli bir kısmını kullanacağına dair işaretlerin görülmesi ve yüksek enflasyona dair endişelerin bir miktar gevşemesiyle geriledi.

Spot altın Avrupa'da yaşanan savaşın güvenli varlıklara talebi artırması ve fiyat baskılarının küresel büyümeyi tehdit etmesiyle art arda ikinci kez aylık kapanışı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı ve askerlerini Donbas bölgesinin ele geçirilmesinin tamamlanması için yeniden yerleştirdiğini açıklamasının savaşın uzama ihtimalini artırdığı düşünülüyor.

Bloomberg kaynaklarına göre Biden yönetimi ülkenin petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varillik bir kısmı birkaç aylığına piyasaya sürerek artan benzin fiyatlarıyla mücadele ve Rusya'dan oluşan tedarik boşluklarını doldurmayı değerlendiriyor.

Yatırımcılar durgunluğa işaret eden önemli tahvil getirilerinin tersine dönmesi sonrası Fed'in sıkılaşma politikasının ne kadar agresif olduğunu öngörmeye çalışıyorlar.

JPMorgan Chase & Co. Fed'in faiz artırma tahminlerini güncelleyerek önümüzdeki iki toplantıdaki 25 baz puanlık artış tahminlerini 50 baz puan olarak değiştirdi.

"Petrol piyasasında şu andaki belirsizlik ve dalgalı seyri göz önünde bulundurursak, altın piyasasının petrol piyasalarında yaşanan günlük dalgalanmalara çok fazla odaklanmaması gerektiğini düşünüyorum" diyen ING Groep NV Emtia Stratejileri Müdürü Warren Patterson, "Fakat zaman içinde kalıcı olarak daha zayıf fiyatlar elde edilebilirse bu enflasyon endişelerinin gevşemesine ve Fed'in faiz artışlarında korkulduğu kadar agresif davranmamasına fırsat verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Blomberg HT

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