Cem Küçük'ten ekonomi tepkisi: İşler sarpa sardı ...
Cem Küçük, TGRT Haber'de canlı yayınında ekonomideki kötü gidişata dikkat çekti.
Eklenme : 31 Mart 2022 09:55
Cem Küçük, TGRT Haber'de ekrana gelen programda ekonomikdeki kötü gidişat nedeniyle maaşlara yeni zamlar yapılabileceğini söyledi. Küçük, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını değerlendirdi.
"İŞLER İYİCE SARPA SARDI..."
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatların durmadığını ve TMO'nun ekmeklik buğdaya yüzde 22 zam yaptığına dikkat çeken Cem Küçük, "İşler iyice sarpa sardı." diyerek ekonomik gidişata tepki gösterdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız