Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artışla 2.237,11 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,96 puan değer kazanarak 2.237,11'e çıktı. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile taş, toprak oldu.

Analistler, yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesi ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin yakından takip edildiğini aktaran analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelir ve harcama verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.