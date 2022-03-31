Bakan Kasapoğlu, gönüllülük çalışmalarının önemine vurgu yaptı

Bakanlıkta gerçekleşen Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada gençlere seslendi.

Heyecan verici bir programda yer aldıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hepinizin çok iyi bildiği gibi 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etmiştik. Bundan sonra da 'her yıl böyle' dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Yolun hemen başında 2019'da Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştık. Kurumlar arasında gönüllülük iş birliği protokolünü hayata geçirdik. Bugüne kadar bizlerle yürüyen tüm kurumlarımıza ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olan öğrenci arkadaşlarımızın da bizzat tecrübe ettikleri, gönüllülük çalışmaları dersi var. 2020-2021 öğretim döneminde YÖK'le iş birliğimiz kapsamında bu dersin seçmeli olarak okutulmasını sağladık. 76 üniversitede binlerce öğrencinin bu dersi seçmesi, başlangıç olarak heyecan verici. Her yıl da katlanarak bu sayı devam ediyor."

Gençlerin gözlerinde parıltıyı gördüğünü vurgulayan Kasapoğlu, 2022'yi Gençlik Katılım Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "2022'ye girerken bütçe çalışmalarımız vardı. Bu bütçe döneminde 'Gençlerin bütçesi gençlerde' isimli bir çalışma gerçekleştirdik. Katılımcılık bizim için çok önemli. Bu anlamdaki iletişimimizi lütfen güçlendirelim. Sizler bu sürece ne kadar dahil olursanız o kadar bu durumu güçlü kılarız." şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak 2012'den beri projeleri desteklediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Projelerin zenginliği, daha nitelikli hale gelmesi hedeflerimizden birisi. Projelere destekte bir adım bile geri adım atmadık. Her yıl desteklerimizi büyüttük ve buna devam edeceğiz. 81 ilden 5100 projeyi destekledik bugüne kadar. 300 milyon liradan fazla destek söz konusu. Gönüllülük Yılı sonrasında 250 gönüllülük projesi destekledik." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Bakanlığın imkanlarından tüm gençlerin faydalanabileceğini anlatarak, "Bakanlığımızın tüm imkanlarını çok ama çok iyi değerlendirin. Vizyonunuzu geniş tutun. Her konuda neye ihtiyacınız varsa her daim yanınızda olacağımızı unutmayın. Sizler sadece bizlerin değil insanlığın umudusunuz. Sizlerin o güzel yüreğiyle, merhametiyle yarınlar çok daha aydınlık olacaktır, dünya çok daha yaşanabilir bir yer olacaktır. Bu güzel yolda Rabbim yar ve yardımcınız olsun." diyerek sözlerini tamamladı.