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'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'

Bakan Soylu: Türkiye'ye söylüyorum, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, PKK'cılık, DHKP-C'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Bunların her birinin kökü dışarıdadır. Adam spor kulübü kurmuş kumar oynatıyor. İşi bu. Ramazan geliyor, kötü bir alışkanlık var ramazanda tombala oynatacaklar. Hadi oynatın da göreyim

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 12:51
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye söylüyorum, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, PKK'cılık, DHKP-C'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Bunların her birinin kökü dışarıdadır." dedi.

Soylu, Türkiye Belediye Birliğinde (TBB) gerçekleştirilen sivil toplumla ilişkiler il müdürlülerine yönelik hizmet içi eğitim programında yaptığı konuşmada, son iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar geçen süreçte yaşananların nasıl bir koruma ihtiyacıyla karşı karşıya kalındığını ortaya koyduğunu belirtti.

Küresel sistemin bireyi yalnızlığa, çaresizliğe, korunaksızlığa ittiğine işaret eden Soylu, Facebook'a, WhatsApp'tan yayımlanan bir habere, Twitter'dan yapılan bütün saldırılara karşı teslim olunduğunu ifade etti.

Sivil toplumun, Türk tarihindeki geçmişinin çok eskilere dayandığını aktaran Soylu, Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

Dünyada "hayır" ve "şer" olmak üzere, iki tip sivil toplumculuk anlayışının bulunduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye söylüyorum, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, PKK'cılık, DHKP-C'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Bunların her birinin kökü dışarıdadır. FETÖ'nün de PKK'nın da DHKP-C'nin de kökü dışarıdadır. LGBT'ciliğin kökü dışarıdadır, dini istismar eden DEAŞ gibi tüm organize yapıların kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışan her şeyin kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlarımız yok. Adam, Diyarbakır'da çevre derneği kuruyor, Avrupa'dan yardım alıyor, çocukları PKK'ya gönderiyor. Adam, Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor, erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor. LGBT'cilik yapıyor."

Sadece kamu görevlerinin olmadığının altını çizen Soylu, toplumun değerlerinin büyük mücadelelerle geleceğe bırakıldığını dile getirdi.

- "Bir ezikliğin içerisinde değiliz"

"Gezi olayları, Türkiye'nin sivil toplumculuğunun istismar edilmesi üzerinden bina edilmiştir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Ben, bugün bu ülkenin İçişleri Bakanıyım, belki yarın yokum. Amerika ve Avrupa Türkiye'deki birtakım yazarları desteklemek, cumhurbaşkanına, hükümetin politikalarına, hükümetin bakanlarına hakaret ettirebilmek, toplumun bütün değerlerini alaşağı edebilmek için vakıfları üzerinden para yardımı yapacak, biz teslim olacağız. Bunlar hep sivil toplumlar üzerinden gerçekleşiyor. Suriyelilere yardım yapıyorum maksadıyla bu ülkede ajanlık yapacak, etki ajanlığı oluşturacak ve Türkiye'nin içine sızmaya çalışacak, Türkiye'nin sınırlarında ve sınırlarının hemen ötesindeki alanlarda orayı karıştırmaya, ifsat etmeye çalışacak, biz teslim olacağız. Ben anlamıyorum, 5 yılı aşkın İçişleri Bakanlığı yapıyorum ben anlamıyorum. Almanya İçişleri Bakanı geçen günlerde yabancılara ve aşırı radikallere karşı 10 maddelik eylem planı verdi, Türkiye'de bu eylem planını biz ortaya koysak Türkiye İçişleri Bakanını 'faşist' diye yaftalarlar. İnanın böyle. Bu eziklik bizde değil Allah'a şükür. Bu eziklik Türkiye'nin batı yalakalarındadır. Biz böyle bir ezikliğin içerisinde değiliz."

Mali Eylem Görev Gücünü (FATF) eleştiren Bakan Soylu, terörü finanse edenin Amerika olduğunu söyledi. Süleyman Soylu, dünyanın dengesinin ve huzurunun bozulmaya çalışıldığını belirtti.

Soylu, Türkiye'nin dünyaya öğreteceklerinden bir tanesinin de dayanışmanın, birliğin, sivil toplumculuğun nasıl gerçekleştirileceği olduğunu ifade etti.

Türkiye'de, 2016'daki dernek sayısının 108 bin 217 olduğunu bildiren Soylu, bu yıl itibarıyla faal dernek sayısının 122 bin 98'e ulaştığını aktardı. Süleyman Soylu, dernekçiliği, vakıfçılığı aslıyla bütünleştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jürisinin Batı değil, millet olduğunu, Türkiye'de Batı tapınakçılarının bulunduğunu kaydeden Soylu, "Altılı mutabakatlarını, düzelteyim 6+1 mutabakatlarını bile büyükelçiye gönderiyorlar. Birkaç tanesi ifşa oldu diye başka bir büyükelçiye gönderiyorlar. Bunun adı ihaneti vataniyedir, vatana ihanettir. Bu kadar açık." dedi.

Soylu, sivil toplumla ilişkiler il müdürlüklerinin tasarımına yönelik yeni bir konsept proje çalışmasının yürütüleceğini de açıkladı.

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Sivil toplum alanında da dijitalleşmeye dair kilit hamleler yapıldığını dile getiren Soylu, e-Devlet üzerinden dernek üyeliği sorgulaması gerçekleştirilebildiğini ve dernek üyeliğinin sonlandırılabildiğini hatırlattı.

Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016 sonrasında ciddi bir denetim atağına geçildiğini, geçen yıl 17 bin 787 derneğin denetlendiğini belirtti.

- "22 LGBT derneğine toplam 20 milyon 127 bin 417 dolar yardım yapıldı"

Bu alanı istismar etmeye çalışanlara, Türkiye'nin sivil toplum örgütçülüğünün çanağına kan doğramaya, lekelemeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Soylu, "Adam spor kulübü kurmuş kumar oynatıyor. İşi bu. Ramazan geliyor, kötü bir alışkanlık var ramazanda tombala oynatacaklar. Hadi oynatın da göreyim. Buradan uyarıyorum, hadi bakalım oynatın da göreyim. Kültür derneği kuruyorlar, başka işler ortaya koymaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, 2016-2022 arasında Türkiye'de kurulan 22 LGBT derneğine toplam 20 milyon 127 bin 417 dolar yardım yapıldığını, bu derneklerin Batı tarafından fonlandığını kaydetti. Bangladeş'teki, İdlib'deki kamplarda gördüğü sefilliği ve dramı başka hiçbir yerde görmediğini ve günlerce gördüklerinin etkisi altında kaldığını aktaran Soylu, Batılı ülkelerden bu bölgelere hızlı para bulabilmenin mümkün olmadığına işaret etti.

Türkiye'yi sorgulayan, dışarıya ispiyonlayan bazı derneklerin de yurt dışından yardım aldığını belirten Soylu, bu derneklerden birinin 2018-2020 arasında 250 bin dolar, 200 bin avro, 175 bin sterlin, 1,5 milyon lira yardım aldığını, bu derneğin cinsel içerik dahil olmak üzere internet sitesi içeriklerini kendi sosyal medya hesabından erişime açtığını anlattı.

PKK'nın yıllarca bu yöntemle beslendiğinin altını çizen Soylu, 15 Temmuz 2016 öncesinde adı sanı duyulmamış derneklere Avrupa'dan milyon avroluk havaleler yapıldığını, DHKP-C'nin de bu yöntemle fonlandığını aktardı.

Bakan Soylu, "Bugün birtakım dini yapıların, güya radikal örgüte yönelik sokak eylemleri yaparak, polisle, devletle karşı karşıya gelerek özgürlük savaşçısı kılığında toplumsal bir ayrışma oluşturmaya çalışması yine sivil toplum alanını istismar etme stratejisinden beslenmektedir. Bir örnek vereyim, ülkemizin bir vilayetinde, güney vilayetlerinden bir tanesinde 120 tane derneği sadece bir ülke besliyor uzun yıllardır." ifadelerini kullandı.

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