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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 462 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 63 milyar 249 milyon lira artarak 5 trilyon 461 milyar 657 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 14:55
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 462 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Mart itibarıyla 63 milyar 249 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 398 milyar 408 milyon liradan 5 trilyon 461 milyar 657 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 53 milyar 658 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 40 milyar 341 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri tutarı 797 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Mart itibarıyla 5 milyar 278 milyon lira artışla 797 milyar 151 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 309 milyar 556 milyon lirası konut, 14 milyar 89 milyon lirası taşıt ve 473 milyar 506 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 425 milyon lira artarak 739 milyar 811 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,6 artarak 224 milyar 105 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 89 milyar 765 milyon lirası taksitli, 134 milyar 341 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 417 milyon lira artarak 164 milyar 313 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 684 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 35 milyar 593 milyon lira artarak 1 trilyon 57 milyar 549 milyon lira oldu.

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