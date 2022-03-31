Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Çengelköy Mahallesi Güzeltepe Caddesi'nde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.