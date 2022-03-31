TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
İYTE'de rekor maaş promosyonu
İYTE'de rekor maaş promosyonu
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
Şekere yüzde 31 zam geldi
Şekere yüzde 31 zam geldi
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı
Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
4 üniversite toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
4 üniversite toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle izin vermediğini vurgulayarak, "Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin sahadaki 7 ekibimiz tarama yaptı, yeni bir döküm tespit edilmedi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 15:44
Yazdır
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama

OECD Çevre Bakanları Toplantısı için Fransa'da bulunan Kurum, İngiltere'den getirilen atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin, AA'ya açıklamada bulundu.

Çevre Kanunu gereğince tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatının yasak olduğuna dikkati çeken Kurum, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin mobil atık taşıma sistemi (MoTAT) ile takip edildiğini belirtti.

Gümrüklerde ve tesislerde yapılan sıkı denetimler sayesinde 2022 yılında da sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına müsaade edildiğini söyleyen Kurum, karışık atıkların ithalatının da mümkün olmadığını, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunamayacağını ifade etti.

Kurum, "Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır." diye konuştu.

Bakan Kurum, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka bir geri dönüşüm tesisine veya bertaraf için lisanslı tesislere gönderildiğine dikkati çekti.

- Görüntüler de incelendi

Bakanlık olarak tehlikeli atıklarla ilgili rutin denetimleri sürdürdüklerine işaret eden Kurum, ihbar halinde ise bölge ekiplerinin denetim yaptığını ve Bakanlığın gerekli müeyyideleri uyguladığını anlattı.

Söz konusu iddiaların ardından da denetim ekiplerinin Adana'da saha incelemeleri yaptığını kaydeden Kurum, "7 ekibimiz sahada. Bütün bölge tarandı. Yeni bir döküm tespit etmedik. Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." sözlerini sarf etti.

- "Sanayi sitesinde geri dönüşüm tesisleri var"

Murat Kurum, geri dönüşüm tesisi olmadığı öne sürülen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesi olduğunu kaydetti.

Daha önce de Adana ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini anımsatan Kurum, "Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmedi." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, atıklarla ilgili tüm süreçleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemize, çevremize, doğamıza ilişkin konularda çok hassas davranıyoruz. Bırakın zarar verilmesine müsaade etmeyi, gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve doğa bırakacak çalışmaları, attığımız adımlarla kararlı bir şekilde yürütüyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz."

İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geldi! GPS cihazı konulan poşet Adana'dan çıktı
Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
'Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz'
'Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz'
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
NATO'dan Türkiye'ye teşekkür
NATO'dan Türkiye'ye teşekkür
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 22
İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.